Laura Chiatti ha rilasciato un’intervista ad una nota rivista: la confessione inedita dell’attrice lascia tutti senza parole.

Spesso e volentieri le persone del mondo dello spettacolo e Vip in generale ci appaiono come persone lontane dal mondo reale e senza difetti o problemi. Le cose però stanno in maniera molto diversa, visto che anche i Vip e i personaggi famosi hanno avuto e avranno sempre anche loro i problemi di vita quotidiana e che magari i “comuni mortali” affrontano tutti i giorni. E’ il caso di una delle attrici italiane più brave ed apprezzate del momento, Laura Chiatti. Attrice, mamma e moglie di Marco Bocci, si è lasciata andare ad una confessione piuttosto intima durante un’intervista ai microfoni del giornale Vanity Fair, svelando alcuni retroscena sul suo passato e sul suo presente. La bella attrice 36 enne umbra nativa di Castiglione del Lago, ha affermato infatti come anni fa soffriva di attacchi di panico, e che dopo essere guarita purtroppo adesso sono ricomparsi. La Chiatti rivela come sia sbagliato pensare di potercela fare sempre senza farsi aiutare da qualcuno di esterno alla propria famiglia, e questo si tratta di un errore in cui le donne cadono spesso. Per lei infatti le donne spesso lavorano, si occupano della famiglia, della casa, dei figli, un carico di responsabilità enorme che può finire per schiantarti fisicamente e mentalmente.

Laura Chiatti, spunta la confessione inedita: parole emozionanti

Di sicuro non avrà aiutato l’annata difficile da cui proviene la bella Laura Chiatti, visto che ad esempio suo marito Marco Bocci ha rischiato grosso a causa di un herpes cerebrale che lo ha costretto ad un lungo ricovero. Così come anche la madre di Laura Chiatti è stata male, ma sembra che al momento la situazione sia migliorata. In tutto ciò, Laura ha dovuto far fronte alla cura e alla crescita dei suoi due figli, Pablo ed Enea, che hanno avuto solo la mamma su cui appoggiarsi quando Marco Bocci è stato male.

