Francesca De Andrè pensa ancora a Giorgio?: il gesto inaspettato che hanno notato tutti.

Settimane difficili per Francesca De Andrè. La concorrente sta vivendo un percorso molto travagliato nella casa del Grande Fratello. Dalla diffida del padre, al tradimento del suo fidanzato Giorgio Tambellini. Unica nota positiva per lei è il modello napoletano Gennaro Lillio. Ma, anche il rapporto con lui è fatto di alti e bassi. Dopo furiose liti, ritrovano un’apparente serenità perchè non riescono a stare separati.

L’ultima lite iniziata durante la diretta dello scorso lunedì aveva portato Gennaro a voler chiudere definitivamente con lei. “Con me ha chiuso” confidò a Gianmarco. Ma nemmeno 24 ore dopo e i due erano già nel letto a coccolarsi.

I telespettatori, però, hanno notato un gesto inaspettato di Francesca De Andrè poco prima di baciare nuovamente Gennaro.

Francesca De Andrè pensa ancora a Giorgio?: il gesto inaspettato

I telespettatori hanno notato un particolare gesto della nipote d’arte. Poco prima di chiarire con Gennaro, la ragazza ha dato un bacio alla lettera scritta da Giorgio. Un gesto che ha fatto emergere non pochi dubbi. Il cuore di Francesca De Andrè è diviso a metà? Pensa ancora a Giorgio? Di certo questo comportamento non è passato inosservato.

