Giulia De Lellis e Andrea Iannone nuova coppia? L’incredibile scoop

La notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato: la famosa fashion blogger ed il pilota di Moto GP stanno insieme? L’incredibile scoop lo lancia Spy ed annuncia le anticipazioni del nuovo settimanale in edicola da domani. “Cosa bolle in pentola tra Iannone e De Lellis?”: è questo il titolo della notizia. Spy annuncia che domani saranno svelati i retroscena della nuova coppia dell’estate: il pilota di moto e la famosa influencer si starebbero frequentando. L’anticipazione avvisa anche come si sono conosciuti!

È nato un nuovo amore? Lo scoop su Giulia De Lellis e Andrea Iannone

Non avete letto male: sembra che tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone c’è del tenero. A rivelarlo è l’anticipazione del settimanale Spy che domani uscirà in edicola con l’incredibile scoop. Tutto è cominciato quando il pilota di moto ha chiesto il numero di telefono dell’influencer. È la nuova coppia dell’estate? Tutti i fan sono a bocca aperta per quanto scoperto e non aspettano altro che correre domattina in edicola per conoscere tutti i retroscena sulla nuova coppia!

A quanto pare l’influencer ha completamente allontanato l’idea di un ritorno di fiamma con il suo ex Andrea Damante: le voci che giravano su un loro riavvicinamento le smentisce il settimanale Spy con questa incredibile anticipazione! Discorso diverso per il pilota di moto che, dopo la rottura con Belen Rodriguez, probabilmente cercava una nuova passione per far diventare l’argentina solo un vecchio ricordo.

