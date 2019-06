Grande Fratello, Taylor Mega contro Gennaro Lillio: la frecciatina su Instagram

Nell’ultimo periodo è sulla bocca di tutti: Taylor Mega fa discutere tantissimo il web e non solo. La sua ricchezza, il suo bell’aspetto e la sua sensualità la mettono sempre dinanzi a critiche di ogni genere. Le ultime nello studio di Pomeriggio Cinque è stato messo in discussione il suo guadagno. Taylor anche nella Casa del Grande Fratello ha creato scompiglio: più volte vicina a Gennaro, ha fatto ingelosire molto Francesca De Andrè. L’imprenditrice, tramite Instagram, ha lanciato una frecciatina al giovane napoletano. Ecco cosa ha scritto.

Sempre molto schietta Taylor Mega: l’imprenditrice ed influencer ha risposto ad alcune domande dei suoi followers su Instagram. Ad una curiosità di un utente non perde occasione per mandare una frecciatina a Gennaro Lillio, dopo gli episodi di gelosia avvenuti nella casa del Grande Fratello da parte di Francesca de Andrè.

Un fan di Taylor le chiede: “Potrebbe nascere qualcosa con Gennaro una volta uscito dalla casa?”. La fashion blogger super sexy ha risposto: “A me di solito piacciono gli uomini con tutti gli attributi”. Beh, una risposta che non lascia troppo spazio all’immaginazione: Taylor avrà pizzicato il napoletano per il suo atteggiamento con Francesca?

