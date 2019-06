Piero Angela a Vieni Da Me racconta la sua vita, l’amore con sua moglie e come è nato Quark.

Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con Vieni da me, il programma di Caterina Balivo che va in onda su Rai 1. Oggi Piero Angela è stato ospite di Caterina Balivo e ha raccontato moltissimi dettagli e storie legate alla sua vita privata che, a oggi, poche persone conoscono.

Quark, Piero Angela racconta a Caterina Balivo tutto della sua vita

Visto che Angela tornerà in onda con una nuova stagione di Superquark è stato invitato da Caterina Balivo nel programma a parlare proprio di questa nuova edizione, ma allo stesso tempo lo studioso ha raccontato che per quanto riguarda la sua vita personale ad esempio ha iniziato a studiare ingegneria e poi ho iniziato a lavorare in RAI senza avere avuto tempo di laurearsi. Ma nel corso della sua carriera ha ottenuto tantissime lauree ad honorem.

La moglie di Angela: 64 anni di matrimonio

Per quanto riguarda poi la moglie di Piero Angela lo studioso racconta che con lei c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine e quest’anno hanno addirittura festeggiato a 64 anni di matrimonio.

Come è iniziato il programma Quark

Quando nel 1968 iniziò a fare un programma intitolato Il futuro nello Spazio capì che il suo sogno era quello di diventare divulgatore scientifico e che lo avrebbero voluto fare nella vita. Così nel 1981 arriva la prima puntata di Quark che fu qualcosa di nettamente nuovo e che in poco tempo ha letteralmente ha cambiato il modo di fare televisione. Così è iniziata una sorta di sfida tra le reti.

Piero Angela “Vorrei morire in scena”

Piero Angela poi non ha paura, almeno sembra della morte, ma dichiara che gli piacerebbe andarsene come Molière, morendo in scena, perché il regalo più giusto sarebbe questo visto che ama follemente il suo lavoro in televisione. Noi gli auguriamo altri 100 anni e altrettante edizioni di Quark che, anno dopo anno, resta uno dei programmi più belli della televisione scientifica.

