Nella puntata di Vieni da me, Caterina Balivo si trova in grande difficoltà e l’imbarazzo si taglia a fette. Ecco cosa è successo

Gianluca Guidi e Gianpiero Ingrassia sono stati ospiti di Caterina Balivo nel suo programma ‘Vieni da me’. I due hanno messo su un vero e proprio show con numerosi sketch e battute e, ad un certo punto, l’imbarazzo è stato palese. Tutti i personaggi presenti non riuscivano più a trattenersi ed hanno riso ininterrottamente per oltre un minuto. Caterina Balivo ha anche dichiarato: “Io mi dissocio”, ma allo stesso tempo rideva di gusto.

Vieni da me, imbarazzo totale per Caterina Balivo

Guidi e Ingrassia sono entrati in studio proprio con l’intenzione di ‘creare problemi’ a Caterina. Ovviamente, tutto in tono scherzoso. Entrambi sono personaggi comici ed hanno messo su il proprio show anche nel programma della Balivo che, forse, si aspettava un comportamento un po’ più contenuto.

Appena entrati in studio hanno preso la cartellina contenente le domande che la conduttrice avrebbe dovuto rivolgergli. Ecco che arriva il momento che nessuno si aspettava: Ingrassia ha praticamente rivelato che il suo sogno sarebbe stato quello di fare il pornoattore. Da quel momento in poi nessuno è più riuscito a trattenere le risate ed hanno continuato a ridere per oltre sessanta secondi.

Com’è andata alla conduzione del programma? Tiriamo le somme

E’ giugno, siamo al giro di boa per diversi programmi televisivi. E’ perciò che in tale periodo si tirano un po’ le somme di ciò che è stato creato e di come è stato portato avanti. Per Vieni da me, spesso, sono arrivate diverse critiche sui social. Critiche a cui la Balivo ha voluto rispondere in prima persona: “Cominciare una cosa da zero credetemi è un’impresa ardua. Ci ho messo tutto il mio impegno. La vita è bella breve e viverla per attaccare gli altri è davvero da poveretti“.

