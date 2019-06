Rossella Intellicato è apparsa più sexy che mai su Instagram: scollatura da urlo per l’ex tronista di Uomini e Donne, che ha mandato in visibilio i fan.

Rossella Intellicato è stata una tronista di Uomini e Donne. Famosa per aver abbandonato il trono a causa dei litigi continui e spesso molto pesanti con Tina Cipollari, e per aver continuato anche dopo il programma ad attaccare l’opinionista su Instagram, Rossella oggi si definisce una consulente d’immagine e utilizza molto i social per il suo lavoro. Non solo, spesso la Intellicato si mostra con abiti che mettono in mostra le sue forme sinuose e il suo decolleté abbondante, non passando certo inosservata su Instagram. E’ quello che è accaduto poche ore fa, quando l’ex concorrente del Grande Fratello 14 ha pubblicato uno scatto in cui appare molto sensuale.

Rossella Intellicato, ecco la foto che ha mandato in tilt i fan

Rossella Intellicato ama provocare e mostrarsi sui social in tutta la sua bellezza e sensualità. L’ex fiamma di Jeremias Rodriguez ha pubblicato qualche ora fa uno scatto che la ritrae a pranzo, con avanti un piatto di verdure: “Anche voi avete cominciato con i pranzi light per l’estate?”, scrive nella didascalia. Probabilmente però, sono in pochi quelli ad aver notato cosa ci fosse nel piatto di Rossella. L’attenzione della maggior parte degli osservatori sarà certamente caduta, invece, sul decolleté della ragazza, che non può passare inosservato.

La camicia indossata dall’ex tronista, infatti, ha una scollatura molto profonda, che mette in risalto il suo seno esplosivo. Inoltre, essendo bianca, ha anche una certa trasparenza, il che fa intravedere il reggiseno, lasciando davvero poco spazio all’immaginazione. Tutti positivi e di ammirazione i commenti alla foto: “Il tuo corpo non è affatto light’, scrive qualcuno facendo ironia sulla didascalia del post e riferendosi alle forme prorompenti e generose della Intellicato, che sono chiaramente un suo punto di forza.

