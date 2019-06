Beautiful, puntate dal 17 al 21 giugno: anticipazioni americane degli episodi italiani.

Inizia oggi, 17 giugno 2019, una nuova settimana in cui l’intrattenimento pomeridiano di Canale 5 è dedicato alle soap. Beautiful, uno degli appuntamenti più amati dal pubblico che segue la trasmissione ormai da tantissimi anni, si prepara quindi ad una nuova settimana ricca di emozioni. Le anticipazioni di Beautiful per gli episodi dal 17 al 21 giugno 2019, infatti sono piuttosto ricche.

Puntate Beautiful 17 – 21 giugno 2019: anticipazioni americane

Come sappiamo infatti grazie alle anticipazioni americane di Beautiful Thorne vuole che il piccolo Will Spencer sia sotto affido esclusivo e quindi incarica l’avvocato Carter di occuparsene immediatamente, Ridge, Brooke, Thorne e Quinn discutono lungamente sull’argomento e sulla decisione di Katie. Intanto Ridge e suo fratello sono convinti che Bill sia pericoloso e che va fermato prima che possa fare dei danni o causare del male psicologico al bambino, ma Brooke non è d’accordo e anche se poi verrà allontanato da Katie, la Loogan sostiene che la sorella debba trovare un compromesso con l’ex marito.

Beautiful, anticipazioni: Bill e Katie, l’affidamento di Will e il malore di Hope

Durante queste puntate scopriamo così che il magnate Bill va da Katie per trascorrere il tempo con suo figlio e che Katie gli comunica di aver pensato all’affidamento esclusivo. L’uomo è infuriato all’idea di perdere il figlio Will e le promette che farà di tutto per evitare che ciò accada. Justin così è molto preoccupato che Bille Thorne possano fare qualche follia così cerca di farli ragionare dicendo a Forrester di non provocare “l’avversario” o potrebbero esserci grossi problemi. Intanto all’azienda Forrester si sta svolgendo una riunione inerente la nuova collezione, ma ogni decisione sembra completamente bloccata per via di continue discussioni. Paura poi per la piccola Kelly che viene colpita da febbre alta e al suo capezzale accorrono Steffy e Liam. I due, una volta soli, trascorrono bei momenti e alla fine Steffy gli confessa di essere ancora innamorata di lui. Intanto però Hope si sente male e teme di perdere il bambino.

