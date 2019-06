La Vacanza Perfetta, in onda stasera, 18 Giugno 2019, la prima puntata del programma tv con Francesco Facchinetti. Tutte le anticipazioni del nuovo format.

Sempre meno ore separano i telespettatori dalla curiosità di scoprire la nuova trasmissione condotta da Francesco Facchinetti. La prima puntata de La Vacanza Perfetta andrà in onda questa sera, 18 Giugno 2019, alle 21:25 su Nove. Il cantante e dj è pronto a lanciare un format completamente nuovo che aiuterà coppie italiane a scoprire mete e occasioni mozzafiato per rendere la loro vacanza davvero perfetta. Ogni martedì una nuova puntata che incanterà, oltre i protagonisti, anche il pubblico da casa con location da far perdere i sensi.

La Vacanza Perfetta, cosa andrà in onda nella prima puntata in onda su Nove questa sera.

Il programma condotto da Francesco Facchinetti, come anticipato in precedenza, ha uno scopo ben preciso: aiutare una coppia di vacanzieri a trovare, appunto, la vacanza perfetta. Ogni puntata vedrà tre proprietari di location che proveranno a convincere la coppia di protagonisti a scegliere la loro soluzione per trascorrere il soggiorno. Le esigenze degli ospiti saranno presentate ad inizio puntata, ancor prima di valutare le proposte dei proprietari, che saranno successivamente valutate con 2 voti, uno per location, l’altro per confort e attività annesse. La coppia di vacanzieri sarà in ultimo giro tentata da offerte last minute, che potranno cambiare le carte in tavola e far propendere la scelta dei protagonisti su di una soluzione diversa da quella inizialmente in cima alla lista dei desideri. Il programma tv, per questa prima edizione, punterà a valorizzare territori di alcune zone specifiche dell’Italia, che andranno dal Sud della Sicilia alla Maremma, passando per panorami e scorci di mare del Cilento e il Salento. Un format che accompagnerà i telespettatori verso mete tutte nuove da scoprire, in vista dell’ennesima estate bollente che è ormai già arrivata a piene temperature.

