Ludovica Bizzaglia si mostra sui social come mai prima d’ora: con un bel Lato B in mostra, la bella attrice manda letteralmente in delirio Instagram.

Ludovica Bizzaglia è senza alcun dubbio una vera e propria scoperta. La bella e giovane attrice, infatti, ha pubblicato poche ore fa su Instagram uno scatto davvero sorprendente. È in vacanza con il suo fidanzato. Eppure, non perde mai occasione di aggiornare i suoi numerosi ed accaniti followers sul famoso social network. Proprio per questo motivo, poche ore fa, ha condiviso uno scatto che, come dicevamo precedentemente, ha lasciato senza parole un bel po’ di suoi sostenitori. Siete curiosi di conoscerlo? Vi accontentiamo immediatamente. Anche se vi anticipiamo che è davvero mozzafiato.

Ludovica Bizzaglia mai vista così: la foto ‘bollente’ conquista tutti

Recentemente vi avevamo parlato di una dura polemica nata ai danni di Ludovica Bizzaglia. La bella attrice, infatti, era stata duramente accusata da alcuni suoi ‘haters’ su Instagram perché, dopo aver ‘disertato’ un impegno di lavoro a Torino, aveva preferito andare in vacanza con il suo fidanzato. In realtà, dietro a tale decisione c’era una motivazione ben precisa. In quei giorni, infatti, Ludovica non era stata bene fisicamente, e perciò trasportata in ospedale. Dove le era stato detto di mettersi seriamente a riposo. Sembra, però, che con il passare dei giorni, la giovane attrice si sia ripresa davvero alla grande. Fortunatamente, ovviamente. Lo testimonia, infatti, una delle ultime foto, riproposte anche in alto, da Ludovica su Instagram. Da come si può vedere da suddetto scatto quindi, l’attrice è ancora in vacanza. E decide di mostrarsi in costume ai suoi followers. Che dire? La foto, ammettiamolo, parla da sola. La bella attrice, infatti, vanta delle forme fisiche davvero pazzesche ma, soprattutto, mozzafiato. È senza alcun dubbio, una sua versione inedita, ma che, dati i numerosi likes, ha conquistato davvero tutti.

