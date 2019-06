Anna Ferzetti sarà presente ai Nastri D’argento, importante evento del cinema italiano. Vediamo in che veste.

I Nastri D’Argento sono uno tra i più conosciuti eventi di cinema in Italia. La 73esima edizione dell’evento si svolgerà sabato 29 giugno. Anna Ferzetti, attrice e conduttrice, ha un doppio appuntamento all’evento: infatti sarà sia in gara come miglior attrice non protagonista chre come presentatrice dell’evento. Sarà quindi una serata davvero memorabile per la protagonista di Domani è un’altro giorno, film per la regia di Simone Spada. Questo è stato davvero un anno importante per la Ferzetti che ha già condotto nel 2019 in TV Prima festival, lo speciale sul Festival di Sanremo che andava in onda prima del TG1, insieme al suo collega Simone Montedoro. La cerimonia dei Nastri D’Argento si terrà al Teatro Antico a Taormina e sono candidati attori, produttori e registi, non solo firme storiche del cinema italiano ma anche nuovi emergenti. Una una serata importante non solo per l’attrice ma anche per il cinema italiano in generale. Ella stessa, all’agenzia Adnkronos ha confermato che questo in corso è stato davvero un anno professionalmente gravido per lei e ha dimostrato anche una certa emozione per questa esperienza a Taormina così importante.

Potrebbe interessarti anche:

Nastri D’Argento: Anna Ferzetti e il suo rapporto con il compagno

Per chi non lo sapesse l’attrice è anche la compagna di Pierfrancesco Favino, che ha con lei in comune l’esperienza sanremese. Infatti Favino ha co-condotto nel 2018 il Festival di Sanremo. La relazione tra i due è una delle più solide del mondo dello spettacolo e dura da 15 anni. I due hanno due figlie, Lea e Greta, di 5 e 11 anni. In merito alla sua relazione, Anna aveva rivelato al settimanale F che, nonostante non siano sposati, lei e il compagno si considerano tali. La donna ha dimostrato il grande amore per l’attore descrivendolo come simpatico, dolce e paziente.

Per chi volesse seguire l’evento in televisione, i Nastri D’argento andranno in onda venerdì 5 luglio, su Rai1 in seconda serata. Per chi volesse approfondire, su Rai Movie andrà in onda uno speciale mercoledì 3 luglio, sempre dopo le 23.

Per gli approndimenti sull’evento, CLICCA QUI!

T.F.