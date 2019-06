Uomini e Donne, Klaudia torna a parlare di Andrea e Natalia: ecco cosa pensa della coppia nata quest’anno nella trasmissione di Canale 5.

Tra le coppie nate nello studio di Uomini e Donne, quella formata da Andrea Zelletta e Natalia Paragoni è una delle più amate. Belli come il sole e sempre più affiatati, i due hanno deciso addirittura di fare un tatuaggio insieme per sigillare il loro amore. La storia tra il tronista pugliese e la sua Natalia procede a gonfie vele anche a telecamere spente, e i fan sono davvero impazziti per questa nuova coppia. Una coppia di cui nelle ultime ore ha parlato anche lei, Klaudia Poznanska, la ‘rivale’ di Natalia a Uomini e Donne. La ragazza ha detto la sua attraverso Instagram e le sue parole non sono passate inosservate.

Uomini e Donne, Klaudia commenta Andrea e Natalia: ‘Auguro loro ogni bene’

Andrea e Natalia sono ufficialmente fidanzati. Il bel pugliese l’ha scelta nello studio di Maria De Filippi, preferendola a Klaudia, corteggiatrice peperina dalla battuta sempre pronta. E anche stavolta Klaudia ha dimostrato tutta la sua sincerità. Nelle sue Instagram Stories di qualche ora fa, la bellissima Klaudia ha risposto ad alcune domande dei suoi followers. Una domanda riguardava proprio Andrea e Natalia:

La ragazza ammette che questa è una delle domande che le vengono rivolte più frequentemente e senza peli sulla lingua decide di rispondere. L’ex corteggiatrice rivela che , su Instagram, non può fare a meno di vedere le foto e i post della neo coppia: “Anche se inizialmente avevo sempre la stessa idea su Natalia, ora vedo la persona a cui tenevo essere felice e auguro solo tutto il bene a entrambi”. Una risposta molto matura, quella dell’ex corteggiatrice, che dimostra di non avere alcun rancore verso Andrea nonostante la forte delusione. Complimenti a Klaudia!

