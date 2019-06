Grande Fratello, i due ex concorrenti Gianmarco Onestini ed Erica Piamonte stanno insieme? In un video pubblicato su Instagram è scattato un bacio…

Al termine del simpatico video, tra i due ex gieffini è scattato un passionale bacio: i fan si sono scatenati dopo la visione. È nato l’amore dopo il programma?

Grande Fratello, Gianmarco e Erica stanno insieme? Scatta il bacio su Instagram

I due ex concorrenti del Grande Fratello hanno spiazzato tutti i loro fan postando un video mentre ballano: al termine della coreografia, inventata da loro, è scattato un bel bacio. Proprio in quel momento l’inquadratura si allarga e viene ripreso il bellissimo tramonto: il bacio però è difficile che sfugga. Che significa?

Nella casa più spiata d’Italia i due erano molto amici: durante il programma si chiamavano “Fratello e sorella“. È cambiato qualcosa? Presto spunterà fuori la verità sul loro rapporto. Intanto i commenti di alcuni vip fanno riflettere: Luca scrive “Biricchinii“, Ivana “Sempre sul pezzo“, Taylor Mega commenta con “Adoroo“. I loro amici e familiari sapranno già cosa c’è tra i due giovani ex gieffini? Gianmarco ed Erica non hanno rivelato nulla né hanno dato qualche dettaglio sul loro rapporto. Amore o amicizia? Presto avremo una risposta…

