Dopo la dure parole di Francesca De André contro Gianmarco Onestini, Luca perde la pazienza e scrive uno sfogo su Instagram.

Luca Onestini è senza alcun dubbio uno dei protagonisti di questo Grande Fratello. Nonostante, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne non sia un concorrente di questa edizione, la sua presenza si è fatta sentire in diverse circostanze. Poche settimane fa, infatti, dopo lo sfogo di Gianmarco, Luca è partito per Roma per far sentire tutta il suo affetto per il fratello. Presentandosi, così, al di fuori della casa più spiata d’Italia. E urlando ad un megafono. A distanza di una settimana da quel gesto e, soprattutto, in occasione della Finale, Luca ritorna a parlare del Grande Fratello in ben due occasioni.

Luca Onestini contro Francesca De André: lo sfogo su Instagram

Proprio ieri vi avevamo parlato di uno sfogo di Luca Onestini verso il Grande Fratello. Stando a quanto riportato dalle sue parole, infatti, nessun parente di Gianmarco, in occasione della Finale, sarà presente negli studi di Cinecittà in Roma per supportare il loro beniamino. A distanza, però, di pochissime ora, Luca ritorna a parlare su Instagram. E questa volta il suo sfogo è rivolto a Francesca De André. Precedentemente, infatti, vi abbiamo raccontato di un ‘faccia a faccia’ tra Gianmarco e la giovane. Durante il quale, il buon Onestini aveva espresso il suo pensiero sull’atteggiamento di Francesca. Confronto che, naturalmente, ha turbato, e non poco, la De André. La quale, subito dopo, si è lasciata andare a delle dure esternazioni contro Gianmarco. È proprio per questo motivo, quindi, che Luca ha espresso tutto il suo dissenso sui social. Pochi istanti fa, infatti, il giovane si è lasciato andare ad un duro sfogo su Instagram.

“Gianmarco le ha detto ciò che pensiamo tutti. E lei ha ripreso gli atteggiamenti da bulletta”, scrive Luca visibilmente amareggiato e adirato. Cosa accadrà? Magari, in seguito a questo episodio, l’ex tronista avrà occasione di poter intervenire in puntata? Lo scopriremo.

