Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip? L’indiscrezione sta facendo il giro del web.

Il Grande Fratello Nip si è concluso da poco ed ha visto la vittoria di Martina Nasoni, conosciuta da tutti come “la ragazza con il cuore di latta”. Si pensa già alla versione VIP del programma e le prime indiscrezioni sui concorrenti che entreranno nella casa stanno facendo il giro del web. Il settimanale “Oggi” ha dato una prima anteprima svelando uno dei papabili protagonisti della nuova edizione: si tratta di Lorenzo Riccardi, il pugliese che ha riempito d’allegria per due anni lo studio di Maria De Filippi, prima come corteggiatore e poi come tronista, con la sua simpatia e le sue storie travagliate. Scopriamo cosa rivela il giornale…

Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip? L’indiscrezione

A quanto pare, secondo quanto riporta il settimanale Oggi, Lorenzo Riccardi aspira ad entrare nella casa più spiata d’Italia. L’ex amatissimo tronista di Uomini e Donne sogna di partecipare al Grande Fratello VIP e forse sarà accontentato.

Il pugliese si è fatto conoscere a pieno nella trasmissione di Maria De Filippi: corteggiatore di Nilufar Addati e di Sara Affi Fella, è poi salito sul trono. Dal programma è uscito insieme a Claudia Dionigi, la simpatica romana con cui ora convive. Entrambi formano una coppia bella e divertente: tramite i loro profili social rubano un sorriso a chiunque! Il pubblico di Mediaset sarebbe davvero felice di rivedere Lorenzo in tv.

