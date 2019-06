Chi è Ilaria Teolis Temptation Island 2019: scopriamo tutti i dettagli della concorrente, età Instagram e vita privata.

È iniziata la nuova edizione di Temptation Island 2019 e le sei coppie in gara hanno iniziato a mettere a dura prova i loro sentimenti. Una delle concorrenti si chiama Ilaria Teolis ed è la fidanzata di Massimo Colantoni: i due hanno deciso di partecipare al programma per capire se il loro amore è ancora forte e se sono pronti a diventare marito e moglie e presto genitori. Scopriamo meglio chi è la giovane concorrente.

Chi è Ilaria Teolis Temptation Island 2019: età Instagram e vita privata della concorrente

Ilaria Teolis è nata a Roma il 28 giugno 1995: si è diplomata nel 2014 dopo aver frequentato l’istituto tecnico industriale. Gestisce insieme ai suoi cugini un’attività di ristorazione che si chiama Di Gusto Street Food. Molti telespettatori del programma però l’hanno già vista: non è la prima volta in tv di Ilaria poichè ha partecipato alla settima edizione di Ciao Darwin sfilando per la categoria “discoteca”. La bellissima giovane ha anche preso parte a due edizioni di Miss Italia non riuscendo però a qualificarsi alle fasi finali. Su Instagram il suo nome è @ilaria_tesss ed è seguita da più di mille persone.

Ilaria è fidanzata con Massimo da due anni e mezzo ed insieme hanno deciso di partecipare al programma per mettersi in gioco e scoprire se il loro amore è ancora vivo. Il villaggio è ricco di bei ragazzi capaci di sedurre chiunque: riuscirà la giovane romana a resistere alla tentazione ed a far vincere il suo amore oppure metterà fine alla sua storia?

