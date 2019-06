Temptation Island 2019, chi è David Scarantino: età, vita privata e trascorso televisivo dell’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, fidanzato con Cristina.

Temptation Island 2019 è finalmente cominciato. Il pubblico si è già appassionato alle storie delle sei coppie protagoniste e comincia ad avere già le prime preferenze. Alcuni dei personaggi di questa edizione, come sempre accade, arrivano da Uomini e Donne. E’ il caso di David Scarantino e Cristina Incorvaia, che sono usciti insieme slo pochi mesi fa dal Trono Over del programma di Maria De Filippi. I due hanno scelto di mettere alla prova il loro amore, ma conociamo meglio lui.

David Scarantino Temptation Island 2019: ecco chi è

DAvid Sacarantino è fidanzato da 4 mesi con Cristina Incorvaia. Nato a Genova nel 1977, David ha 42 anni e nella vita è un imprenditore nel settore commerciale. Vive nella sua città natale, dove si è trasferita da 3 mesi anche Cristina, originaria di Novara. Alto, bello e palestrato, David sembra molto attento al suo aspetto fisico e al suo corpo, è infatti appassionato di ciclismo, si allena spesso e segue una dieta pulita ed equilibrata. Sulla sua vita privata non si sa molto, perché David è una persona estremamente riservata, tanto da mantenere chiuso il profilo su Instagram, ma per sua stessa ammissione, sappiamo che è stato sposato circa 9 anni fa, ma il matrimonio è durato poco, cosa che lui ha vissuto come un grande fallimento.

Durante il suo percorso a Uomini e Donne, Trono Over, DAvid ha conosciuto diverse donne, ma poi ha incontrato Cristina a ottobre scorso, e dopo alcuni mesi piuttosto travagliati, i due hanno deciso di lasciare insieme il programma a marzo, per viversi fuori. Solo un mese dopo è cominciata la convivenza a Genova, ma la coppia sta vivendo un momento di crisi a causa dei continui litigi. Da qui, la scelta di mettersi alla prova in un programma come Temptation island. ‘Voglio la classica famiglia felice – ha dichiarato David – e devo capire se posso costruirla con lei’.

