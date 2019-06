Ieri sera, lunedì 24 giugno, sono andati in onda dei programmi davvero fenomenali: come sono stati, quindi, gli ascolti tv? Eccoli nel dettaglio.

Finalmente il giorno tanto atteso è arrivato: ieri, lunedì 24 Giugno, è andata in onda la prima puntata di Temptation Island. Filippo Bisciglia, così, ha iniziato il famoso ‘viaggio dei sentimenti’ delle sei coppie che hanno voluto, in qualche modo, mettere in gioco il loro amore e la loro relazione. Ovviamente, la serata televisiva ha offerto, però, tantissimi altri programmi davvero interessanti e fenomenali. Proprio per questo motivo, quindi, come saranno stati gli ascolti Tv? Quale programma sarà stato quello più guardato dagli italiani, e quindi sarà riuscito a vincere la serata? Scopriamo tutto nel minimo dettaglio.

Potrebbe interessarti anche:

Ascolti Tv lunedì 24 Giugno: tutti i dati auditel dei programmi andati in onda ieri sera

Com’è nostro solito fare, prima di elencarvi tutto quello che occorre sapere sugli Ascolti Tv, è opportuno conoscere, dapprima, tutti i programmi andati in onda in prima serata lunedì 24 Giugno. Siete pronti? Su Rai Uno è andato in onda il film The Meddler – Un’inguaribile ottimista. Su Rai Due, invece, il match Under 21 tra Francia e Romania, valido per la qualificazione ai campionati europei 2020. Mentre su Rai Tre, infine, Prima dell’Alba. Imperdibili ed interessanti, come dicevamo, anche i programmi Mediaset. Su Rete Quattro, infatti, è andata in onda una nuova puntata di Quarta Repubblica. Su Canale 5, invece, la prima puntata di Temptation Island. Ed, infine, su Italia Uno, il film d’azione 22 minuti. Insomma, una serata televisiva davvero spettacolare, ve l’avevamo detto. Ebbene. Come saranno stati, quindi, gli ascolti tv? Ecco tutto nel minimo dettaglio. I canali Rai hanno rispettivamente totalizzato: 12,69%; 11,62% e 3,95% di share. I canali Mediaset, invece, hanno conquistato rispettivamente:4,6%; 22,24% e 4,94% di share. Da come si può dedurre, quindi, la prima puntata dell’isola delle tentazioni è stata davvero fenomenale. Sarà contento il conduttore. Sapete che ieri era anche il suo compleanno?

Per ulteriori news su tutti gli ascolti Tv –> clicca qui