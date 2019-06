Temptation Island 2019, chi è Vittorio Collina: età, vita privata e profilo Instagram del presentatore di eventi riminense con la passione per il calcio.

Temptation Island è tornato. Il programma condotto da Filippo Bisciglia è giunto alla sesta edizione e sta tenendo ancora una volta il pubblico attaccato allo schermo, per scoprire cosa ne sarà delle sei coppie entrate nel reality per mettere alla prova il proprio rapporto. Prima che il programma entri nel vivo, proviamo a conoscere meglio alcuni dei protagonisti: si tratta di Vittorio Collina, speaker e presentatore di eventi riminense, fidanzato con Katia Fanelli. Vediamo chi è.

Chi è Vittorio Collina Temptation Island, fidanzato con Katia

Vittorio Collina è uno dei fidanzati di Temptation Island. Vittorio è nato nel 1988 a Rimini, dunque ha 31 anni, ed è una persona piena di interessi e impegni in vari ambiti. Lavora infatti come consulente commerciale, ma anche come speaker e presentatore di eventi in un locale di Rimini, e non solo. Vittorio è anche appassionato di calcio, infatti gioca nella squadra del Bellariva, che milita nel girone Q della seconda categoria. Una persona interessante, dunque, che da due anni ha scelto di vivere da solo per ritagliarsi più spazio e maggiore intimità con la sua fidanzata. Lei, però, dal canto suo, non vuole trasferirsi da lui, almeno per ora, perché non ha intenzione di perdere la sua libertà.

E’ Katia infatti, tra i due, ad avere più dubbi sulla storia con Vittorio. Lui la ama e non ha dubbi su questo, ma lei non sembra essere altrettanto convinta dei suoi sentimenti. I due stanno insieme da 2 anni e mezzo e hanno viaggiato tanto insieme, come si vede anche dal suo profilo Instagram di Vittorio, che ha già quasi 4mila followers, anche perché le sue molteplici attività lo rendono un tipo piuttosto conosciuto in diversi ambienti. Lui però ha occhi solo per la sua Katia, che al contrario sembra guardarsi parecchio intorno perché insicura dei sentimenti che prova per Vittorio.

