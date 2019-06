Ligabue si trasforma in un papero nell’ultimo numero di Topolino e diventa Liga Duck, l’incredibile sorpresa durante lo Start Tour 2019.

Ligabue sta portando avanti in questo momento il suo Start tour 2019. Nel corso di questi concerti che lo portano in giro per l’Italia è riuscito a far impazzire tantissimi fan che hanno potuto cantare con lui alcune delle canzoni più famose e storiche delle rocker: sie le più classiche, sia le più nuove come polvere di stelle e certe donne brillano. Ora però per Ligabue arriva un momento particolare perché il rocker è protagonista del nuovo numero di Topolino.

Ligabue diventa Liga Duck nel nuovo Topolino

Nell’ultimo numero di Topolino Ligabue diventa Liga Duck e si trasforma in un papero pronto a cantare a Paperopoli . Tra una tappa e l’altra così del suo tour estivo 2019 Ligabue approda Paperopoli e viene trasformato in un personaggio del fumetto e suona insieme a Paperino sulla copertina del numero 3318 di Topolino in edicola da mercoledì 26 giugno. All’interno di Topolino questa volta si trova quindi non solo un’avventura speciale con Ligabue nei panni di Papero Liga Duck ma anche un’intervista speciale al cantante fatta da un batterista Modenese di 9 anni che ha chiacchierato con il cantante di Correggio. I due si sono incontrati e hanno portato a termine questa straordinaria intervista nella quale sono nati anche tanti spunti per sceneggiare ben tre tavole a fumetti scritte da Francesca Grassi e Davide Catenacci sempre per il disegno di Alessandro Perina. Liga Duck ha uno scopo in questa avventura, non solo cantare ma anche convincere Pico de Paperis a sperimentare l’energia della musica live e organizzare così un concerto green e sostenibile di rock n’ roll per gli abitanti di Paperopoli. Ligabue così ha ottenuto questa bella sorpresa durante il suo Start Tour 2019 che ha dato maggiore rilievo a questa sua incredibile esperienze. Inoltre, confrontarsi con un ragazzo così giovane per l’intervista è stato sicuramente molto stimolante.

