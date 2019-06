X Factor 2019, Samuel Romano operato al cuore: paura per il giudice, ma ora è tutto ok.

Il Front Man dei Subsonica Samuel Romano, sarà giudice ad XFactor 2019 insieme a Mailika Ayane, Mara Maionchi e Sfera Ebbasta. Ma i fan hanno da poco scoperto che il loro cantante preferito ha avuto un’operazione al cuore e la preoccupazione è volata alle stelle anche se sembra che ora vada tutto per il meglio.

Samuel operato al cuore: il post su Instagram

Samule ci ha tenuto a informare i fan sulle sue condizioni in un post su Instagram. Il futuro giudice di x-factor dichiara di essersi dimenticato di avvisare che avrebbe subito un piccolo intervento al cuore. Tuttavia è andato tutto per il meglio quindi il cantante spiega di non allarmarsi. Samuel sottolinea poi di non aver avvisato proprio volutamente per non far preoccupare nessuno, mentre lui comunque ha avuto un po’ di paura i medici a detta del futuro giudice di XFactor sono stati straordinari, ma gli hanno anche suggerito di non agitarsi troppo, cosa che sarà difficile da fare poiché il cantante sta partendo con un nuovo tour ed è anche impegnato nel ruolo di giudice di x-factor. Le prove del concerto intanto stanno andando bene ma Samuel ha chiesto ai fan di aiutarlo e di dargli un po’ di energia che promette ridarà indietro tutta quanta non appena sarà possibile. Tra i commenti alla foto di Samuel in cui spiega della sua operazione spuntano molti colleghi come Fabrizio Nikki dj di Radio Deejay, Coma Cose, Saturnino, Ensi, ex-otago… tutti pronti ad augurare il meglio al froneman dei Subsonica. Intanto i casting di XFactor proseguono e il cantante è pronto non solo a costituire la sua squadra, ma anche a risalire sula palco e far sognare tutti coloro che lo seguiranno nella date del tour in arrivo.