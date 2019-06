Federico Fashion Style: chi è Federico Lauri, moglie, figli e vita privata

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style: chi è e cosa c’è da sapere su moglie, figli, carriera e vita privata del famoso parrucchiere.

Classe 89, di Anzio e professione Hair Stylist. Parliamo di Federico Lauri, meglio conosciuto come Federico Fashion Style. Il parrucchiere dei Vip è tra i personaggi del momento. Eccentrico e irriverente, Federico è diventato famoso grazie a “Il Salone delle Meraviglie”, un programma su Real Time con cui si approfondiscono tutte le novità e le tecniche del mestiere insieme ad alcuni Vip del panorama italiano.

Ma com’è nata questa passione? E cosa sappiamo della vita privata di Federico Fashion Style?

Federico Lauri, Federico Fashion Style: moglie, figli e vita privata

Federico Lauri e il destino già segnato. A cinque anni, infatti, era già pratico di acconciature e si divertiva a pettinare sua mamma. Questa passione l’ha portato negli anni a diventare il parrucchiere dei Vip come Valeria Marini, Nina Moric, Giulia De Lellis, Aida Yespica e molte altre.

Federico ha aperto il suo primo negozio ad Anzio, poi a Milano, a Roma e prossimamente anche in Sardegna e a Napoli. I suoi lavori si contraddistinguono per la loro particolarità ed unicità, utilizzando tecniche eccentriche per le sue clienti, come la tinta a base di Nutella oppure il Fly To Sky utilizzando palloncini ad elio attaccati ad alcune ciocche di capelli.

Moglie e figlia di Federico Lauri

Sono due le donne della sua vita: la sua compagna Letizia e la loro piccola Sophie Maelle, nata nel 2017. Un amore testimoniato anche dalle foto postate dal parrucchiere sul suo profilo di Instagram. Ed è per loro che Federico si dedica così assiduamente al lavoro. In particolare, per garantire un futuro alla sua piccola Sophie che, così piccola, ha già un profilo Instagram che conta 30 mila followers.

