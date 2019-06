Uomini e Donne, Giulia e Manuel si sono lasciati: l’ex tronista dà l’incredibile annuncio tramite un IG story.

Il presunto tradimento di Manuel Galiano ha fatto discutere tutto il pubblico Mediaset: il giovane è volato ad Ibiza con gli amici per una vacanza e pare abbia tradito la sua fidanzata, Giulia Cavaglia, conosciuta nel programma Uomini e Donne. Sono giorni che si parla del video in questione che l’avrebbe intrappolato: sarà davvero lui l’uomo che bacia una ragazza come si intravede nella clip? Nel frattempo i fan della coppia non si danno pace e finalmente pochi minuti fa è arrivato l’annuncio che tutti aspettavano dall’ex tronista.

Tutti coloro che hanno creduto nella storia d’amore tra Giulia e Manuel, oggi saranno molto tristi: dopo il presunto tradimento, oggi 30 giugno 2019 è arrivata la notizia che molti non avrebbero voluto sentire. L’ex tronista ha affermato che si sono lasciati tramite un Instagram story.

La torinese ha spiegato: “Io e Manuel non stiamo più insieme per una serie di motivi. Io non l’ho vissuto per niente bene il periodo perchè nonostante io ci abbia messo l’anima, le aspettative si sono rivelate un grande flop. Manuel si è rivelato diverso da come mi immaginavo. Non voglio sputare fango ma ci sto male, non penso di aver capito più di tanto. Passerà”.

Sono queste le parole che confermano la rottura tra lei ed il suo ex corteggiatore e successiva scelta nello studio di Uomini e Donne.

