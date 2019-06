Tentatori Temptation Island 2019: ecco tutto quello che c’è da sapere su Sammy Hassan, il sexy vocalist romano che si è fatto subito notare.

L’edizione di Temptation Island 2019 è iniziata da una settimana. La prima puntata, nonostante fosse incentrata su un primo approccio alle coppie e ai loro ‘problemi’, ha riscosso non solo un notevole successo, ma ha regalato davvero tantissimi colpi di scena e di momenti davvero unici. A partire, quindi, sia dalle sei coppie, che hanno voluto mettersi in gioco, e sia dai tentatori e tentatrici presenti all‘Is Morus Relais. Nella prima puntata, alcuni di essi hanno già avuto l’opportunità di mostrarsi alle telecamere. Mentre altri, stando ad alcune nostre anticipazioni, hanno la possibilità di ‘mettersi in mostra’ soltanto nella seconda puntata. Uno di essi è Sammy Hassan, il tentatore che, stando a quanto trapelato sul web, avrebbe ‘conquistato’ Cristina Incorvaia, fidanzata di David Scarantino. Ma chi è esattamente Sammy? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Temptation Island 2019, chi è Sammy Hassan: tutto quello che occorre sapere sul tentatore

Sammy Hassan è di Roma. Ed è nato nel 1985. Nonostante il giovane ragazzo, del quale non si conoscono le origini, sia amante della musica, tanto che attualmente è un vocalist, è sempre stato affascinato dal mondo dello spettacolo. Tanto che la sua partecipazione a Tempation Island non rappresenta assolutamente la sua prima volta in televisione. Anzi. Sammy è stato, infatti, in precedenza uno dei Carramba Boys di Raffaella Carrà. E, data la sua bellezza, ha preso anche parte al concorso di bellezza Mister Italia. Riuscendo, addirittura, a classificarsi al terzo posto. Ma non è finita qui. Perché il curriculum del giovane ragazzo pullula di lavori. Oltre ad essere, ripetiamo, un eccellente vocalist a Roma e a Milano, Sammy è anche un abile ed attento organizzatore di eventi. Ed, infine, un modello davvero molto ambito. Cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? Attualmente, sembra che il bel vocalist sia single. Ma, stando ad alcune foto apparse su Instagram, Sammy ha un figlio. Al quale, ovviamente, è davvero molto legato.

