Guendalina Canessa non perde mai occasione di poter mostrare la sua forma fisica smagliante: la sua ultima foto in bikini cattura tutti, ecco perché.

Continua a sorprendere i suoi numerosi fan la bella Guendalina Canessa. Poche ore fa, infatti, l’ex moglie di Daniele Interrante ha pubblicato un delizioso scatto su Instagram. Anzi, utilizzare il termine ‘delizioso’, vi assicuriamo, sarebbe davvero molto riduttivo. Perché, in questo scatto, Guendalina è davvero irresistibile. Nonostante l’ex gieffina abbia un’età abbastanza matura, e a testimoniarlo è la diretta interessata nella didascalia della foto in questione, bisogna ammettere che la toscana ha delle forme fisiche davvero perfette. Insomma, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Siete curiosi di conoscerlo? Vi accontentiamo immediatamente.

Guendalina Canessa, forma smagliante su Instagram: il dettaglio non passa inosservato

Già di per sé, Guendalina Canessa non passa affatto inosservata. Il suo carattere, infatti, le permette di essere un vero e proprio vulcano. E ne abbiamo avuto testimonianza nell’attuale edizione del Grande Fratello. Quando, appena entrata nella casa più spiata d’Italia, si è lasciata andare ad un accesso battibecco, in seguito risolto, con Francesca De Andrè, ex compagna del suo ex marito Daniele Interrante. Ma non solo. Perché Guendalina passa del tutto inosservata anche per la sua bellezza. Lo testimoniano, infatti, le numerose foto presenti sul suo profilo ufficiale su Instagram. Così come l’ultimo, riproposto anche in alto, in cui l’ex gieffina si mostra in forma davvero smagliante. Tuttavia, notando la sua bellezza, non si può fare a meno di non notare un dettaglio davvero ‘hot’. Ci riferiamo a quel fiocco che Guendalina ha tatuato sul fianco destro. E non solo. Da come si può vedere dalla foto in questione, infatti, il corpo dell’ex gieffina è davvero ricoperto da numerosi tatuaggi. Che, tra l’altro, incarnano appieno la sua unicità.

