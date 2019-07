Emis Killa si è lasciato andare a un lungo e forte sfogo su Instagram: dito medio e parole grosse contro alcuni fan, ecco perché.

Emis Killa è sicuramente uno dei rapper del momento. Ultimamente però, oltre alla sua musica, a tenerlo al centro dell’attenzione sono state alcune sue dichiarazioni un po’ sopra le righe, ritenute sessiste e offensive nei confronti delle donne. Tante le critiche nei confronti del rapper, che con le sue ultime esternazioni sta facendo ancora una volta discutere: ecco cosa ha detto l’ex giudice di The Voice of Italy, e soprattutto a chi si è rivolto nell’ultimo sfogo pubblicato nelle storie Instagram.

Emis Killa, lungo sfogo e insulti ai fan: ecco perché

Emis Killa si è reso protagonista nell’ultimo periodo di alcuni episodi poco piacevoli. Dopo i famosi tweet sulle donne che non dovrebbero mai emanare cattivi odori, il rapper ha lanciato una ‘challenge’ su Instagram, sempre rivolta al pubblico femminile, che ha scatenato nuove critiche. Insomma, è un momento particolare per il cantante, che nelle sue ultime storie di Instagram si è rivolto ancora una volta in tono offensivo verso alcuni fan, scatenando una nuova bufera sul web. In un video il rapper ha raccontato di essere stato avvicinato da un fan mentre era al telefono, per una foto. La cosa lo ha infastidito molto, tanto da dare il via a un lungo e intenso sfogo.

‘Questi smartphone vi hanno rovinato, infilateveli nel c**o!’ , ha sbottato Emis Killa, che ha definito maleducati tutti coloro che lo fermano per le foto mentre è al telefono, ritenendo questa un’estrema mancanza di rispetto: ‘Io non interrompo neanche mia madre o il mio migliore amico quando sono al telefono’. Poi, evidentemente colpito dalle critiche di chi intanto gli scriveva in privato, ha aggiunto: ‘E’ inutile che mi dite che devo ringraziare voi se sono quello che sono, io devo ringraziare solo quelli che comprano i miei dischi’, dedicando poi un bel ‘dito medio’ a tutti gli altri. Il rapper si è definito ‘cattivissimo’ e ha concluso dicendo che un artista non è obbligato a fare foto con tutti, soprattutto quando si trova in momenti di vita privata. Cosa ne penserà il web?

