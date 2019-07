Prima Puntata Temptation Island 2019 riassunto: concorrenti, coppie, tentatori e momenti clou della diretta del 25 giugno.

Lunedì 24 giugno è andata in onda la prima puntata di Temptation Island 2019. Il reality di Canale 5 ha tenuti incollati allo schermo moltissimi spettatori che hanno seguito le avventure di sei coppie approdate in Sardegna in due villaggi separati per mettere alla prova il loro amore. Tanti sono stati i momenti divertenti o letteralmente sconvolgenti che abbiamo visto e vissuto in diretta, ma qualora vi siate persi qualcosa della prima puntata di Temtpation Island 2019 noi di SoloGossip abbiamo raccolto per voi i tre momenti più divertenti e assolutamente imperdibili di questo primo appuntamento.

Vuoi sapere cosa succederà questa sera? –> Anticipazioni Temptation Island 2019 Seconda Puntata: diretta

Prima Puntata Temptation Island 2019: tre momenti che riassumono cosa è successo

Vediamo allora insieme cosa è successo in questa prima puntata di Temptation Island 2019 in tre momenti salienti, divertenti e unici allo stesso tempo.

La messa alla gogna di Andrea: il povero fidanzato di Jessica Battistello, Andrea, è stato letteralmente descritto come un mammone, addormentato e manco interessante dalla sua compagna. I due stanno insieme da due anni, dovevano anche sposarsi, ma da quello che abbiamo visto è andata bene così! Jessica, dopo due ore di permanenza nel villaggio con i tentatori, ha iniziato a raccontare tutto del povero Andrea, mettendolo in ridicolo davanti a tutti.

Il falò “solitario”: al centro della prima puntata ci sono sempre loro, Jessica e Andrea. La ragazza, dopo aver messo in piazza tutti gli affari del fidanzato e le loro questioni più intime, non ha certo dato tregua al povero Andrea, anzi. Il fidanzato è stato chiamato nel Pinnettu per vedere dei video che ritraevano Jessica persa e in flirt pieno con uno dei tentatori. Il povero Andrea si dispera: “Si è dimenticata di me” e chiede il falò, rimanendo solo davanti al fuoco perché Jessica non si presenta, vuole usare tutti i giorni per vedere di conoscere meglio il tentatore che le piace.

“Hai capito bene cosa hai visto?”: Filippo Bisciglia rimane perplesso, un po’ come tutti, davanti alla reazione pari a quella di un cactus di Nicola, fidanzato di Sabrina, che vede i video della fidanzata mentre flirta con il tentatore Giulio Raselli e rimane impassibile. Il ragazzo, di 9 anni più giovane di Sabrina, viene preso subito di mira dalle tentatrici che lo indicano come viscido e “stupido”. Sabrina inizia così a conoscere meglio il tentatore e quando Filippo al falò mostra il video a Nicola, il fidanzato non reagisce. Il conduttore così gli chiede: “Ma hai capito cosa hai visto?”…poveri noi!

Per tutte le anticipazioni, le news e le indiscrezioni sul reality dedicato alle coppie Temptation Island —> CLICCA QUI

(Fonte immagini Instagram)