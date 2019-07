Monica Bellucci torna single, è finita con Nicolas Lefebvre. L’annuncio inaspettato lascia tutti sorpresi, ma non c’è l’addio

Si dice che l’estate sia la stagione degli amori, ma non sempre solo amori che nascono. Un’altra rottura arriva dal mondo dello spettacolo, quella tra Monica Bellucci e Nicolas Lefebvre. L’attrice italiana è tornata nuovamente single e ha raccontato della fine della storia d’amore con lo scenografo francese. La relazione, che pare durasse da circa un anno, è stata ufficializzata solo pochi mesi fa, quando i due si sono mostrati a sorpresa, mano nella mano, alla sfilata in onore di Karl Lagerfeld. La differenza d’età non è mai stata un problema per la coppia, ma qualcosa è andato storto e l’affascinante Monica l’ha confessato in un’intervista al settimanale F.

Monica Bellucci torna single. E’ finita la storia con Nicolas Lefebvre, ma l’attrice lascia viva una speranza

Dopo la fine del matrimonio con Vincent Cassell, la Bellucci sembrava aver ritrovato il sorriso accanto all’ex modello, scenografo e artista francese. Lui, ben 18 anni più giovane di lei, ha subito fatto breccia nel cuore e nella testa di Monica, che ha sempre rivelato che l’amore non ha età. Sintonia alle stelle, quella più volte dichiarata dall’attrice, che adesso ha fatto un passo indietro. Il settimanale, che uscirà domani 3 luglio, anticipa in copertina l’intervista esclusiva alla modella e attrice che ha fatto e continua a far girare la testa agli uomini di tutto il mondo. “Nella storia con Nicolas sicuramente ci siamo fatti tanto bene a vicenda e quest’uomo mi ha insegnato tante cose”, confessa senza troppi giri di parole, “ma il nostro volo insieme prosegue d’ora in poi su un’altra pista”. Un annuncio che ha lasciato tutti sorpresi, di cui ancora non si conoscono i motivi. La stima che nutre nei confronti del giovane artista francese ha lasciato il segno nella vita della Bellucci che spera di poter ad ogni modo preservare una bella amicizia. Come andrà a finire?

