Francesca Baroni, ex protagonista di Temptation Island, ha fatto un’incredibile rivelazione sulla sua vita sentimentale.

Francesca Baroni, ex fidanzata di Ruben Invernizzi, con cui aveva partecipato a Temptation Island nel 2017, ha svelato un particolare retroscena sulla sua situazione sentimentale. La storia di Francesca con Ruben aveva tenuto il pubblico di Temptation Island attaccato al televisore perché lei non era convinta di voler stare con il bergamasco, ma al momento del falò di confronto, vedendolo deciso a chiudere la loro relazione, lo aveva pregato di ripensarci e darle una seconda opportunità. La loro storia è poi continuata dopo il programma, ma è finita alcuni mesi fa.

Per saperne di più sulle coppie e i tentatori di Temptation Island 2019, CLICCA QUI

Francesca Baroni Temptation Island: la rivelazione sulla sua situazione sentimentale

Francesca Baroni, ex protagonista di Temptation Island e conduttrice sportiva, ha parlato della sua situazione sentimentale, dichiarando di essere sfortunata in amore. La ragazza aveva cominciato una frequentazione con il calciatore del Verona Alan Empereur, che a quanto pare l’ha improvvisamente lasciata, scomparendo senza spiegazoni: ‘Mi stavo innamorando, poi lui è sparito e ha smesso di seguirmi su Instagram‘. Il calciatore sarebbe tornato in Brasile, dove frequenterebbe un’altra persona, ma a quanto risulta da alcune voci, avrebbe tradito Francesca già in Italia.

Per rimanere sempre aggiornato su tutte le news e le curiosità sui tuoi personaggi e programmi preferiti, CLICCA QUI