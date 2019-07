Serena Autieri infiamma Instagram: in questa ultima foto pubblicata, l’attrice indossa un vestito con uno spacco vertiginoso, ma un dettaglio cattura.

È senza alcun dubbio una delle attrici più belle, apprezzate ed amate dal nostro panorama artistica. Serena Autieri, napoletana verace, è a tutti gli effetti una vera e propria macchina da guerra. Attrice teatrale e non, doppiatrice e cantante, sono queste, infatti, le doti principali di questa fantastica donna. Che, giorno dopo giorno, riceve uno sconsiderato successo. Anche in termini ‘social’, ovviamente. È proprio su Instagram, infatti, che, pochissime ore fa, l’attrice ha pubblicato uno scatto fotografico davvero pazzesco. È proprio il caso di dirlo, Serena infiamma Instagram. Siete curiosi di scoprire perché? Vi accontentiamo subito.

Serena Autieri irresistibile: lo scatto infiamma Instagram, ecco perché

Una cosa è certa: Serena Autieri in questa foto è davvero irresistibile. Lo scatto in questione, che come sempre vi abbiamo riproposto in alto, sta mandando, infatti, tutti i suoi fan in visibilio. Con uno spettacolare abito lungo colorato e con uno spacco davvero vertiginoso, l’affascinante Serena sta riscuotendo un notevole successo. Bisogna ammettere che è una versione del tutto inedita dell’attrice. La bella napoletana, infatti, non è affatto solita a pubblicare scatti abbastanza ‘provocanti’. Lo si evince, chiaramente, dalla sua photogallery su Instagram. Tuttavia però, nonostante siano giunte alcune critiche sotto la foto, sembra che la foto sia piaciuta davvero a tantissimi suoi followers. Tra l’altro, se si guarda con attenzione l’immagine, si nota chiaramente un dettaglio che non può essere affatto passato inosservato. Di cosa parliamo? Da quanto traspare dalla foto in questione, infatti, sembra che Serena non indossi affatto l’intimo. Ovviamente, non ne siamo sicuri. Ma, a confermare tale tesi, è anche un commento di un suo fan:

