Barbara D’Urso senza trucco al mare: pioggia di commenti, ma nessuno fa caso a quello che ha appena fatto la conduttrice

Barbara D’Urso si è concessa una piccola, piccolissima vacanza al mare di tre giorni. Così, si è mostrata in una foto senza trucco, con gli occhiali, come tutti i comuni mortali. Barbara, che viene spesso criticata perché in studio usa luci e trucco, adesso, ha deciso di mostrarsi così: al naturale. Solo gli occhiali le coprono un po’ il viso, ma per il resto la si vede benissimo. E, beh, a dispetto di quanto sostengono in molti, Barbara D’Urso è una donna molto bella anche senza trucco. Anzi, mostrandosi in tutta la sua naturalezza ha dato anche una sorta di schiaffo morale a tutti quelli che la attaccano. Le luci, l’apparenza, i trucchi, talvolta non sono tutto ciò di cui si ha bisogno. Ecco, quello che non tutti notano è che in questo modo, la nostra ‘Carmelita’ si prende di diritto il titolo di regina di spontaneità.

Barbara D’Urso senza trucco al mare: regina anche di spontaneità e naturalezza

Una pausa ci voleva. Uno stop a tutti quei programmi. In effetti, Barbara D’Urso era un po’ stanca, l’ha affermato lei stessa nel post in cui spiegava il motivo per cui Live Non è la D’Urso, il suo programma, non si sarebbe protratto per altre due puntate. La produzione le aveva chiesto di più, ma lei non ce l’ha fatta: “Fatemi andare in vacanza”, questo il suo appello alla produzione. In questo modo, ne siamo certi, tornerà al lavoro nei prossimi mesi ancora più carica.

Insomma, regina di Canale 5, regina dei social e adesso anche di spontaneità e naturalezza. Parliamoci chiaro: quanto potrebbe tirarsela una conduttrice che raggiunge picchi del 20% di share in prima serata a Canale 5? Una che trasforma in oro tutto quello che tocca, ovviamente restando nel cerchio del suo lavoro. Un personaggio pubblico del suo calibro potrebbe anche rimanere ad una certa distanza da chi la critica. Invece, lei si mostra come una comune mortale. Come una del pubblico. Una che è dalla parte del suo pubblico e che diventa una di loro in un batter d’occhio: giusto il tempo di spegnere la tv e sbirciare Instagram.

