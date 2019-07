Temptation Island 2019, una coppia sta fingendo per soldi: l’incredibile indiscrezione di Dagospia sta facendo il giro del web.

L’edizione di Temptation Island 2019 sta conquistando pian piano tutti: tantissimi colpi di scena abbiamo visto già nelle prime due puntate. Tra i concorrenti in gara ci sono Jessica e Andrea: la giovane, agli occhi di tutti, non sta proprio rispettando il suo fidanzato. Pare si sia infatuata del tentatore Alessandro e si è avvicinata così tanto al napoletano che Andrea, disperato ed ingelosito, ha chiesto un falò di confronto. Dagospia nelle ultime ore ha svelato un retroscena sulla coppia in questione che ha lasciato tutti a bocca aperta. Scopriamo di cosa si tratta!

Temptation Island 2019 Dagospia lancia una bomba: una coppia sta fingendo?

Jessica e Andrea di Temptation Island stanno fingendo per soldi? Si sono accordati prima di entrare nel programma? A quanto pare sì. Il gossip lo ha lanciato Dagospia che rivela cosa sta accadendo ora nella vita della coppia padovana.

“Jessica e Andrea sono ritornati insieme: ad avvistarli sono alcuni telespettatori che li hanno visti mano nella mano“, scrive il portale. Inoltre, anche Deianira Marzano ha accusato i due di essere entrati nel programma solo per avere un po’ di notorietà.

Ricordiamo che i due prima di partire per “il resort delle tentazioni” hanno annullato il matrimonio: sarà vera la crisi che hanno raccontato prima di partecipare al programma o è tutto inventato?

