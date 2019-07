Nunzia e Arcangelo Temptation Island 2019, il comportamento di lei fa scattare la polemica sul web.

Dopo la puntata di lunedì 8 luglio di Temptation Island 2019 il web si è scatenato contro Nunzia, soprattutto le donne. La ragazza infatti dopo aver lasciato Arcangelo, il suo fidanzato, beccato a cercare di baciare una delle single dell’isola dei fidanzati, ci ha ripensato e ha chiesto un nuovo falò di confronto eccezionale.

Temptation Island, tutti contro Nunzia

Nunzia e Arcangelo stavano insieme da 13 anni. Approdati a Temptation Island 2019, la ragazza voleva capire se Arcangelo poteva veramente essere l’uomo della sua vita, ma quello che ha scoperto l’ha fatta desistere. Dopo un acceso falò di confronto i due si erano separati, ma nella puntata di lunedì 8 luglio abbiamo visto la ragazza chiedere di incontrare di nuovo Arcangelo. Vedendo ciò che stava succedendo il web è impazzito e moltissime ragazze si sono scagliate contro Nunzia. La ragazza infatti voleva rimettersi con Arcangelo che dal canto suo invece le ha spiegato di non essere pronto, di non volere una relazione e di farle solo del mare ad accettare una eventuale proposta di questo tipo. Nunzia si è letterlamente “tappetizzata” e ha quasi implorato Arcangelo di non lasciarla. Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne ha commentato con dei video su Instagram attonita e sgomenta nel vedere Nunzia così ridotta. Stessa cosa Giulia Cavaglia, anche lei ex tronista che si è scagliata contro la ragazza dichiarandosi stupefatta di quello che stava succedendo. Come Rosa e Giulia anche tante ragazze sono rimaste male dal comportamento di Nunzia che da donna forte si è invece dimostrata debole e succube di un uomo che, evidentemente, non l’amava veramente. La polemica così infiamma sul web e molti stanno cercando di capire cosa sia successo dopo la fine del programma e se fra i due ci sia stato un riavvicinamento oppure no.

