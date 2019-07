Reazione a Catena, chi sono i Tre Forcellini: età, carriera e vita privata dei giovani campioni del quiz pomeridiano di Rai Uno.

Reazione a Catena è il game show estivo più amato di sempre. Il gioco dedicato alle parole è un vero successo per Rai Uno, che lo ripropone ogni anno arricchendolo di novità. Al timone, quest’anno, c’è Marco Liorni, ma ad attirare l’attenzione dei telespettatori è un trio di giovani campioni che sta incantando tutti. Si chiamano i Tre Forcellini, ma in realtà sono Alessandro, Gianluca e Simone. Scopriamo qualcosa in più sui trio che sta accumulando soldi su soldi con le loro vittorie nel quiz.

Reazione a Catena, chi sono i Tre Forcellini: i tre matematici abili con le parole

Alessandro, Gianluca e Simone formano una delle squadre più vincenti mai viste nel quiz di Rai Uno Reazione a Catena. Sono ‘i tre Forcellini’ e con la loro straordinaria intuizione sono riusciti a portarsi a casa già 280 mila euro in poche settimane. Vengono da Padova e il nome scelto per la loro squadra è un omaggio al quartiere della loro città dove si trova la loro Università. Cosa studiano? Ebbene, vi stupirà sapere che sono proprio tre matematici a trionfare nel gioco delle parole! I tre concorrenti studiano Matematica a Padova, ma hanno dimostrato una grandissima preparazione nella lingua italiana, soprattutto nel gioco dell’Intesa Vincente, uno dei più amati dal pubblico. Ma oltre alla loro intelligenza, i Tre Forcellini sono entrati nel cuore dei telespettatori per la loro simpatia e genuinità. E, anche grazie al loro contributo, il programma si conferma leader nella sua fascia. Riusciranno a portare a casa altri soldini? Appuntamento su Rai Uno alle ore 18.45 per scoprire se saranno ancora loro i campioni di Reazione a Catena.

Ecco una foto tratta dal profilo di Simone, l’unico del trio che possiede un account Instagram.

