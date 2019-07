Elodie parla di un ‘dettaglio’ molto intimo in una nota whatsapp con Marracash: “Ho cambiato l’assorbente…”

Elodie e Marracash: sì, è vero, li hanno fotografati all’incontro di boxe mentre si baciavano. La foto è uscita su Chi e per questo non possiamo che credere a tutto. Credere che, sì, stanno insieme. Tuttavia, da quella foto in poi non c’è stato più alcun aggiornamento social da parte della coppia più chiacchierata del momento. Insomma, mai una volta in un video o in una storia Instagram insieme. Ma perché?

Elodie e Marracash: nelle storie Instagram si parla di un ‘assorbente’

Non li abbiamo visti insieme su Instagram. Non c’è una storia in cui si scambiano smancerie, bacetti e carezze. Mah, forse non sono proprio tipi da scene del genere. Invece, nelle storie di Elodie abbiamo trovato una nota vocale ripresa da whatsapp in cui si sente lei che parla in modo ironico: “Oggi ho mangiato a casa di Marra, mi son cambiata l’assorbente a casa di Marra, non è che poi canto come lui? Naaa”. Insomma, abbastanza imbarazzante come argomento, non trovate? Ebbene, la bella Elodie se ne infischia di quelli che possono scandalizzarsi nell’ascoltare un audio del genere e liberamente lo pubblica. Spettacolo! Ecco la storia di cui parliamo:

Un po’ pazzerella, Elodie, come abbiamo imparato a conoscerla nel tempo. Bella come il sole. Con tanti amici ed amiche che le girano intorno continuamente e adesso, anche un fidanzato con cui si condividono già certe cose molto intime oltre ad un video musicale. Un video che, tra l’altro, giusto per ricordarlo, sul canale Vevo di Youtube ha raggiunto qualcosa come 9 milioni di visualizzazioni. Margarita: così si chiama la canzone di Elodie e Marracash che con molto probabilità ascolteremo in tutte le strutture balneari in questa estate 2019.

