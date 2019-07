Caduta Libera, il campione dei record Nicolò Scalfi potrebbe approdare in un reality dopo l’eliminazione dal quiz di Canale 5? Ecco cosa ha svelato.

Tutti lo conosciamo. Nicolò Scalfi è il campione di Caduta libera, eliminato dal quiz di Canale 5 solo dopo 88 puntate. Sabato 6 luglio, Nicolò ha perso il titolo di campione in carica. Un concorrente da record, che ha portato a casa ben 600 mila euro durante la sua lunga permanenza del programma condotto da Gerry Scotti. Un programma che inevitabilmente gli ha regalato grande popolarità. Il campione si è raccontato al Giornale di Brescia, parlando della sua esperienza in tv e di alcuni interessati progetti per il futuro: c’entrano i reality! Scopriamo cosa ha svelato.

Nicolò Scalfi, il campione di Caduta Libera vorrebbe partecipare ad un reality

Nicolò Scalfi è entrato nel cuore dei telespettatori grazie alla sua partecipazione al quiz Caduta Libera. Il campione ha dimostrato grande intelligenza e preparazione. Merito delle parole crociate, svela Nicolò, e dalla sua voglia di fare sempre meglio a scuola. Nel suo futuro immediato, Nicolò ha intenzione di iscriversi all’Università, alla facoltà di Lettere Moderne. Ma anche se il suo più grande sogno è diventare giornalista sportivo, Nicolò non esclude un futuro anche nel mondo dello spettacolo. Diventato ormai ‘popolare’ grazie a Caduta Libera, Nicolò si candida per la prossima edizione de L’Isola dei famosi. “Non mi dispiacerebbe partecipare a un reality, magari L’Isola dei famosi, così mi abbronzo un po’!”. Insomma, una dichiarazione che non passa inosservata quella del campione dei record di Caduta Libera, che a quanto pare si è affezionato al piccolo schermo. E a voi piacerebbe rivederlo in qualche reality?

