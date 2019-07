Mario Balotelli è nei guai: dopo la vespa in mare per una scommessa con un amico, è arrivata la denuncia per il calciatore.

Non smette mai di compiere bravate il calciatore che sabato scorso ha fatto una scommessa a Napoli: questo gioco gli è costato molto caro. L’accordo prevedeva 2000 euro in cambio di un lancio in mare con lo scooter. Il gesto fatto dall’amico del calciatore non è passato inosservato agli occhi della Polizia Municipale che è subito intervenuta. Ecco cosa succederà ora ad entrambi.

Mario Balotelli nei guai: scommessa finita male, denuncia per il calciatore

L’episodio accaduto al calciatore sta facendo molto discutere: la bravata compiuta da Mario Balotelli gli costerà caro poichè la Polizia Municipale di Napoli, luogo in cui è accaduto tutto, è intervenuta poco dopo ed è subito scattata la denuncia per istigazione a delinquere ed esercizio del gioco d’azzardo.

Più di tutto però è stato accusato di aver inquinato le acque: tra le violazioni contestate al calciatore c’è infatti anche quella di abbandono di rifiuti pericolosi. Il calciatore ha fatto notare con un video che lo scooter è stato subito ripescato: quanto mostrato però è servito a poco.

Potrebbero sorgere altri tipi di violazioni del Codice della strada nell’accaduto. Il “tuffatore” non indossava il casco ed il gesto di gettare cose in mare è assolutamente vietato: gli eventuali reati da contestare saranno poi affidati al procuratore di Napoli a cui sarà affidato il fascicolo.

