Per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, Walter Nudo sarà un opinionista? Ecco tutta la verità dell’attore su questo nuovo ruolo.

La quarta edizione del Grande Fratello Vip è, ormai, pronta a ripartire. E sembra che sarà davvero ricca di colpi di scena. In primis, il ruolo della conduttrice. Come già raccontato in nostri recenti articoli, Ilary Blasi non sarà più al timone del programma. Lo ha dichiarato in prima persona in una recente intervista al settimanale ‘Chi’. A prendere il suo posto sarà davvero una grande personalità delle televisione italiana. Parliamo, infatti, di Alfonso Signorini. Se, quindi, fino alla scorsa edizione, il noto giornalista era uno degli opinionisti fissi del reality di Canale 5, quest’anno, invece, sarà proprio lui a condurlo. Ma, quindi, chi prendere, di conseguenza, il suo posto? Poche ore fa, è girata la voce che potesse essere sostituito da Walter Nudo, ma ecco cosa dichiara l’attore.

Grande Fratello Vip, Walter Nudo opinionista? Ecco tutta la verità

In un nostro recente articolo quindi, vi avevamo svelato che il nome di Walter Nudo era in lizza per il ruolo da opinionista per la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Ricordiamo a tal proposito che il bell’attore non è una figura affatto sconosciuta del reality. Proprio l’anno scorso, infatti, Walter non solo ha partecipato alla terza edizione. Ma è riuscito anche ad aggiudicarsi, tra l’altro, la vittoria. Insomma, una figura davvero molto amata dal pubblico italiano. Quindi, la sua presenza come opinionista è più che scontata? Assolutamente no. Anzi. In alcune sue recenti Instagram stories, infatti, l’attore ha spiegato apertamente di non voler assolutamente ricoprire questo ruolo. Soprattutto perché, in seguito al suo malore nel dicembre scorso, ha deciso di ritirarsi completamente dalla televisione.

