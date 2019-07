Tra i due ex gieffini, Michael Terlizzi e Cristian Imparato c’è un litigio in corso? Ecco la frecciatina del cantante lanciata su Instagram.

Sembra proprio che il rapporto d’amicizia tra Michael Terlizzi e Cristian Imparato sia giunto ad un punto di svolta. I due, com’è noto a tutti, si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello. E, nonostante alcune insinuazioni del cantante sulla presunta omosessualità di Michael, i due hanno subito legato. A distanza di alcuni mesi della fine del famoso reality di Canale 5, sembra, però, che qualcosa sia cambiato. Ad insinuare tale dubbio è il giovane prodigio di Io Canto. Il quale, rispondendo ad una domanda di un suo fan in cui gli veniva chiesto quando avrebbe rivisto il buon Terlizzi, ha fatto velatamente capire che c’è stato un litigio tra i due. Ecco cosa dichiara al riguardo. E qual è la frecciatina social.

Potrebbe interessarti anche:

Cristian Imparato, improvviso litigio con Michael Terlizzi?Ecco perché

Sembrava che procedesse alla grande l’amicizia tra Micheal Terlizzi e Cristian Imparato. Nonostante, infatti, recentemente il giovane prodigio di Io Canto aveva lasciato intendere che era da tempo che i due non si incontravano, si percepiva chiaramente il legame tra i due ragazzi. A distanza di qualche settimana, però, sembra che le cose siano nettamente cambiate. Ed, addirittura, in peggio. Poche ore fa, il cantante, rispondendo ad alcune domande dei suoi followers, infatti, ha lanciato una chiara frecciatina al suo amico. Da come si può vedere dallo screenshot riproposto in alto quindi, la domanda che viene posta al siciliano è davvero semplice e mirata. “Quando rivedi Michael?”, recita il quesito. D’altra parte, la risposta di Cristian sembra presagire qualcosa di spiacevole. “Chi Michael? Michael Jackson è morto da un bel po’”, risponde il cantante. Cosa vorranno, quindi, significare tali parole? C’è stato un litigio tra i due? Lo verremo a sapere molto presto.

Per ulteriori news su tutti i Vip del momento –> clicca qui