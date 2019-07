Uomini e Donne, nuovo amore per Mattia Marciano, ex tronista della trasmissione: la sua nuova fiamma è un’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Altro che ritorno di fiamma con l’ex tronista Angela Nasti. Per Mattia Marciano, anche lui ex protagonista di Uomini e Donne, c’è un nuovo amore in vista. Negli ultimi giorni, la voce di un suo ritorno con la sua ex Angela era impazzata sul web, anche grazie alle segnalazioni di Deianira Marzano. Ma, stando a quanto ha riportato il settimanale Chi, il bel tronista non solo non si sarebbe riavvicinato alla sua ex, ma ha una nuova fidanzata. E anche quest’ultima non è sconosciuta al mondo della tv. L’abbiamo vista nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Siete curiosi di sapere chi è? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, nuovo amore per Mattia Marciano: si tratta di Viktorija Mihailovic

Mattia Marciano e Angela Nasti sono tornati insieme? Pare proprio di no. Perché, a far battere il cuore di Mattia, è un’altra donna. Si tratta di Viktorija Mihailovic, la figlia del noto allenatore Sinisa. L’abbiamo vista in tv nell’ultima edizione de L’Isola dei famosi, dove ha partecipato insieme alla sorella Virginia come concorrente unico. Secondo Chi, la relazione tra i due va avanti da circa un mese, e sta diventando man mano sempre più seria. Il che fa pensare che la coppia possa uscire ben presto allo scoperto. Ma per il momento è tutto ancora top secret. I due piccioncini sarebbero stati beccati insieme più volte, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. Conferme che spesso arrivano dai profili social dei diretti interessati. Non ci resta che seguire Mattia e la bellissima Viktorija per scoprire nuovi dettagli sulla nuova love story!

