Amadeus e Giovanna Civitillo finalmente sposi. Il matrimonio, dopo sedici anni d’amore e un figlio, in una piccola chiesa di Roma

Matrimonio riservatissimo quello che oggi ha visto l’unione di un volto noto della tv italiana e della sua storica compagna. Amadeus e Giovanna Civitillo sono convolati a nozze in una piccola chiesa di Roma. I due, che insieme hanno un figlio, Josè Alberto, hanno finalmente coronato il loro sogno. Una storia nata ben sedici anni fa, quando Amadeus era alla conduzione della nota trasmissione “L’Eredità” e la Civitillo era una delle “Scosse”. Il colpo di fulmine scoccato negli studi della Rai, si è trasformato in una bellissima relazione, sigillata nel lontano 2009 dal rito civile, anno in cui diventavano insieme genitori.

Amadeus e Giovanna Civitillo sposi, dopo sedici anni il coronamento di un sogno.

La felicità negli occhi degli sposi è smisurata. Nemmeno stavolta la differenza d’età ha fatto da intralcio in una relazione nata sotto i riflettori. Oggi Amadeus e Giovanna sono più innamorati e consapevoli di quel lontano 2003, anno in cui i loro occhi si sono incrociati per la prima volta. Amadeus, reduce dal matrimonio con Marisa, ha anche un’altra figlia, Alice. Ed è proprio il precedente matrimonio di Amadeus che ha costretto la coppia a rimandare per dieci anni quest’unione sacra. Una volta giunto l’annullamento, finalmente l’attesissimo giorno è stato programmato. Il profumo d’arancio era nell’aria già da tempo e le dichiarazioni rilasciate in precedenza da Giovanna lasciavano intendere che la loro cerimonia sarebbe stata riservata veramente a pochi. L’affetto della famiglia e degli amici più stretti ha riempito la piccola chiesa di Roma in cui sono saliti sull’altare e hanno rinnovato la promessa, promessa religiosa che ha consolidato ulteriormente l’affiatamento e l’amore che li lega.

