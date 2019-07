Chi è Daniele Scardina soprannominato ‘King Toretto’: età e carriera del pugile, nuova fiamma di Diletta Leotta.

Si chiama Daniele Scardina ma per tutti è King Toretto. 28 anni e tatuatissimo, il pugile è campione del mondo IBF dei pesi Supermedi e King Toretto è il soprannome con cui è conosciuto. Scopriamo qualcosa in più sul pugile milanese, finito nel giro del gossip per la sua storia con la bellissima Diletta Leotta.

Chi è Daniele Scardina ‘King Toretto’: tutto sulla nuova fiamma di Diletta Leotta

Daniele Scardina è un pugile della categoria pesi super medi. Originario di Rozzano, in provincia di Milano, è ormai da un bel po’ di anni che “King Toretto” si allena nell’altra parte del mondo, a Miami. Nato il 26 aprile, oltre alla passione per lo sport, coltiva quella per la tattoo art: il suo primo tatuaggio lo ha fatto a soli 14 anni. Tra i suoi tattoo, c’è anche il volto del pugile Mike Tyson, al quale Daniele si è ispirato molto agli inizi della sua carriera da pugile. King Toretto è ‘famoso’ anche per le sue amicizie con tanti personaggi famosi, nello specifico rapper: da Fedez a Guè Pequeno, da Sfera Ebbasta a Luché.

Ma il bel pugile è finito sui giornali per un flirt che farà tanto parlare. Spy.it ha lanciato la bomba: è proprio Daniele l’uomo misterioso che ha rubato il cuore alla bellissima Diletta Leotta, che si è da poco lasciata con Matteo Mammì. I due sono stati beccati insieme a passeggiare dopo una serata passata al Liò. Vacanza romantica a Ibiza per la neo coppia? Insomma, pare che il pugile stia per diventare l’uomo più invidiato d’Italia. In attesa di conferme, diamo un’occhiata al suo profilo di Instagram, in cui Daniele ama postare scatti sia della sua vita lavorativa che privata. Cosa aspettate a seguirlo?

