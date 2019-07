La ballerina di Amici Lorella Boccia pubblica una foto da urlo: il suo costume è davvero minuscolo, c’è poco spazio all’immaginazione.

Lorella Boccia è stata, senza alcun dubbio, una vera e propria scoperta nella passata edizione di Amici. Dapprima ballerina del medesimo talent, la napoletane è diventata, soltanto quest’anno, una delle ballerine professioniste. Ma non solo. Perché, nonostante la sua giovane età, la carriera di Lorella è davvero ricca di successi. E, soprattutto, è ricca di numerose partecipazione nei corpi di ballo di importanti e famose trasmissione televisive. Impossibile, però, non capirne il motivo. Dalla sua parte, infatti, la giovane napoletana non solo vanta una bravura davvero inaudita, ma anche una bellezza davvero smisurata. Lo testimoniano, tra l’altro, i continui scatti che, in questi ultimi tempi, la ballerina pubblica su Instagram. Come l’ultimo di essi, in cui si mostra con un costume davvero minuscolo. Ecco lo scatto nel dettaglio.

Lorella Boccia da urlo: costume minuscolo, impossibile guardare altrove

Lorella Boccia vive davvero un periodo della sua vita davvero fantastico. Da poco sposata con Niccolò Presta, figlio del noto agente di tantissimi Vip, la ballerina di Amici si sta godendo, infatti, i primi attimi della sua indimenticabile luna di miele. A testimoniarlo, come dicevamo precedentemente, sono i numerosi scatti che, in questi ultimi giorni, la napoletana pubblica su Instagram. Nel cristallino mare della Polinesia, Lorella insieme al suo consorte, sta vivendo una fantastica prima vacanza da moglie. Ecco. A proposito di questo, pochissime ore fa, la giovane Boccia ha pubblicato uno scatto fotografico davvero da urlo. Da come si può vedere dalla foto in questione e che, com’è nostro solito fare, abbiamo riproposto in alto, la professionista di Amici si mostra con un costume davvero delizioso. Con un colore davvero che risalta appieno la sua bellezza, Lorella mostra a tutti la sua perfetta forma fisica. Anche perché, da come si vede, il bikini è davvero minuscolo. Lasciando, quindi, davvero poco spazio all’immaginazione.

