Chi è Tiziana Rivale, Tale e Quale Show 2019: successi, Sanremo e album

Concorrenti Tale e Quale Show, Tiziana Rivale: chi è la nuova concorrente del format di Rai 1.

A settembre tornerà in televisione il Tale e Quale Show e i concorrenti e il cast ufficiale del programma sono stati finalmente svelati. Tra i nomi sbuca quello di Tiziana Rivale, classe 1960 cantante piuttosto famosa in passato che ora forse nel programma della Rai cercherà il suo riscatto. Per chi non la conoscesse, cerchiamo di scoprire chi è Tiziana Rivale e tutte le curiosità che la caratterizzano, come la famiglia, l’età e tutti gli amori.

Chi è Tiziana Rivale, Tale e Quale Show 2019

Tiziana Rivale nasce il 13 agosto 1960 è del leone ed è originaria di Gaeta. La passione per la musica la coltiva già da bambina e a circa 20 anni si sposta a Los Angeles dal 1988 al 1992 proprio per la carriera e per la musica. Tiziana Rivale partecipò al Festival di Sanremo con la canzone Sarà quel che sarà e venne così incoronata come vincitrice per quell’anno. Come sempre succede, chi si aggiudica la vittoria al Festival di Sanremo,ha diritto di andare al all’Eurosong contest, ma la sua casa discografica decise di non farla andare e di mandare invece Riccardo Fogli con la canzone per Lucia al suo posto. L’abbiamo vista poi fissa in televisione dal 1997 al 2003 nel cast di Paolo Limiti nel programma Ci vediamo in TV e inoltre per quanto riguarda sempre la sua carriera la Rivale insegna alla Star Rose Academy di Roma.

Ieri, oggi, domani Tiziana Rivale: i successi

Di successi Tiziana Rivale ne ha collezionati moltissimi e dopo la vittoria al festival del 1983 la sua carriera ha letteralmente preso il volo portandola ad esibirsi anche all’estero. Dopo una pausa in cui si è dedicata solo la televisione Tiziana torna in sala di incisione e quindi ad occuparsi della musica. Nel 2008 si sposta in un mondo nettamente più dance, stile disco anni 80 e nel 2011 esce addirittura nuovo album intitolato True al quale segue Babylon 2015 e E se poi nel 2016. Il suo Greatest Hits Ieri, Oggi e Domani è un doppio CD importantissimo per Tiziana uscito nel 2017 che contiene alcuni vecchi successi alcuni brani inediti.

