Matilde Brandi si lascia immortalare mentre scende le scale: la sua camminata è davvero ‘hot’, ma accade un incidente improvviso.

È senza alcun dubbio una delle showgirl più talentuose, più amate ed apprezzate nel panorama artistico italiano. Parliamo di Matilde Brandi. Come dicevamo, quindi, una grandissima artista a 360°. Classe 1969, la bella romana è una macchina da guerra. Abile ballerina e cantante, la Brandi vanta un successo davvero spropositato. E, nonostante stia lontano dalla scena da diversi anni, continua a riscuotere un seguito davvero incredibile. Persino sui social, infatti, Matilde è davvero molto seguita. Numerosi sono i followers che, giorno dopo giorno, seguono costantemente i suoi aggiornamenti. Lasciandosi, quindi, allietare e divertire dai numerosi e frequenti scatti della showgirl. Uno di essi avrà, senza alcun dubbio, fatto sorridere i suoi sostenitori. Mentre, infatti, è intenta a scendere le scale, Matilde è colta da un improvviso e piccolo incidente. Ecco di cosa parliamo.

Matilde Brandi, l’incidente inaspettato mentre scende le scale: le immagini su Instagram

Recentemente l’abbiamo vista a Tale e Quale Show. Dove, grazie all’opportunità offertale da Carlo Conti, Matilde Brandi è ritornata ‘in pista’ a tutti gli effetti. A causa, infatti, dei suoi impegni familiari e privati, la nota showgirl, per un po’ di tempo, è stata lontana dal mondo dello spettacolo. Fino a quando, nel 2018, nel talent di Rai Uno, ha avuto la possibilità di vestire dei panni davvero insoliti. In qualità, infatti, di cantante, ballerina e imitatrice, la romana è stata una delle concorrente della scorsa edizione di Tale e Quale Show. Grazie a quest’opportunità, tra l’altro, il suo successo è aumentato ancora di più. Arrivando, addirittura, a dei numeri davvero strabilianti. In effetti, conoscendo la sua simpatia e bellezza, non è difficile capirne il motivo. A proposito di simpatia, avete visto l’ultimo video pubblicato da Matilde su Instagram? Da come si può vedere dalle immagini riproposte in alto quindi, la showgirl è intenta a scendere le scale. Quando, data probabilmente l’altezza dei suoi tacchi, è protagonista di un incidente improvviso. Quasi all’ultimo gradino, infatti, la showgirl inciampa. Rischiando di farsi davvero male. Fortunatamente, il pericolo è rientrato immediatamente. Non resta, quindi, che farsi una grossa risata su.

