Luigi Mastroianni ha mandato una ‘frecciatina’ ad Angela Nasti: la sua storia Instagram è un chiaro riferimento all’ex tronista napoletana.

Luigi Mastroianni è stato uno dei protagonisti delle ultime edizioni di Uomini e Donne. Prima corteggiatore e scelta di Sara Affi Fella lo scorso anno, il bel siciliano ha avuto la possibilità di tornare in trasmissione in questa edizione come tronista, dopo aver scoperto la verità sul finto trono della Affi Fella. Oggi è felicemente fidanzato con Irene Capuano, la ragazza che ha scelto al termine del suo percorso, e ha voluto dire la sua sull’ex tronista Angela Nasti, tornata single subito dopo il programma, mandandole un’evidente ‘frecciatina’.

Potrebbe interessarti anche:

Luigi Mastroianni e la frecciatina ad Angela NAsti su Instagram

Luigi Mastroianni è stato sempre molto apprezzato a Uomini e Donne per la sua educazione e la sua pacatezza, che lo hanno definito da sempre come il classico ‘bravo ragazzo’. Questa sua caratteristica non gli vieta però di essere anche molto schietto e sincero e di esprimere apertamente il suo pensiero. Dopo aver già commentato in passato il caso di Angela Nasti, che ha lasciato Alessio Campoli solo pochi giorni dopo la fine del suo trono, Luigi ha mandato una nuova frecciatina alla ragazza su Instagram, associandola indirettamente a Sara Affi Fella.

Luigi ha infatti riportato una serie di parallelismi tra la sua storia con Sara e la relazione lampo tra Angela e Alessio, come la scelta avvenuta nello stesso giorno, il 29 maggio, la durata del fidanzamento, 15 giorni, il viaggio a Ibiza che entrambe le troniste hanno fatto subito dopo la scelta, e infine il fatto che entrambe si siano fidanzate poco tempo dopo con un calciatore di Serie A, che nel caso di Sara era Vittorio Parigini, mentre per Angela si tratta di Kevin Bonifazi. Una coincidenza davvero incredibile, soprattutto se si pensa che Luigi, ospite a Uomini e Donne durante il trono di Angela, aveva dichiarato di rivedersi molto in Alessio, che allora era ancora solo uno dei corteggiatori della tronista napoletana. Parole, quelle del Mastroianni, che alla lunga gli hanno dato incredibilmente ragione.

Per rimanere sempre aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI