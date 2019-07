Valeria Marini, bagno nella Barcaccia di Roma: fermata e multata dai Vigili

Valeria Marini, daspo e multa per il video nelle acque della fontana di Roma.

La showgirl stellare, Valeria Marini è tornata a far parlare di sé, ma questa volta non per aver organizzato un party stellare alla scelta di un tronista di Uomini e Donne e nemmeno per aver trovato un nuovo amore da capogiro. No, questa volta Valeria è stata fermata dai Vigili Urbani e multata per aver fatto una passeggiata in stile Ekberg nella Barcaccia di Roma per il suo nuovo video musicale.

Valeria Marini, video nell’acqua della Barcaccia, ma scatta la multa

Forse Valeria voleva imitare la Ekberg nel film La Dolce Vita, oppure voleva solamente rinfrescarsi per via della calura romana. Fatto sta che la Marini non ha urlato “Marcello come here”, ma probabilmente avrà detto qualcosa come: “Ma che fate? Sono Valeria Marini”. Già perchè i vigili della capitale non si sono fatti intimorire dal fatto che nella fontana ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti ci fosse la Marini e hanno dato alla showgirl una multa d 100 euro e il daspo, dovrà stare lontana dalle fontane.

Intorno alle 20.30 di ieri, 11 luglio 2019, Valeria Marini, fasciata in un vestito spettacolare come sempre si messa fare un balletto sensuale con le caviglie a bagno nelle acque della Barcaccia. Le immagini sono poi state messe sui social con la frase “Bagno Stellare nella Barcaccia Roma Amor”. Purtroppo l’epilogo non è stato molto un inno all’amore e i vigili che si trovavano sulla sommità della scalinata di Trinità dei Monti, non appena si sono accorti della situazione, hanno trovato Valeria Marini nelle acque della fontana. Le forze dell’ordine, normalmente impegnate a non far bivaccare le persone sulla scalinata, erano state insospettite da un nugolo di persone raccolte attorno alla fontana e quando hanno trovato lei non hanno esitato nel multare la showgirl e nel darle il daspo: dovrà stare lontana dalle fontane di Roma. Una punizione stellare, forse fin troppo anche per la showgirl.

