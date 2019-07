Guendalina Canessa senza veli su Instagram: dalla foto si vede tutto

Instagram Foto di Guendalina Canessa senza veli: i fan perdono la testa.

Guendalina Canessa, ex moglie di Daniele Errante, classe 1981 di Firenze è una di quelle donne che sicuramente sa come farsi notare. Fisico mozzafiato, più o meno a rifatta non si sa (anche se qualcosa possiamo presupporre) fisico da urlo. La sua caratteristica principale è quella di essere una vera diva su Instagram, con un canale che conta circa 571 mila follower ama condividere ogni momento della sua vita con i fan colleghi e famiglia e non manca anche dimostrare alcuni outfit scelti per le sue giornate.

La vita privata e la carriera di Guendalina

La vita privata di Guendalina Canessa la conosciamo bene abbastanza perché è stata fidanzata con Daniele Interrante, ex tronista di Uomini e Donne, e si sono sposati nel 2010. I due hanno avuto anche una figlia insieme lui poi però ha concluso la storia d’amore con Guendalina e ha iniziato una relazione con Francesca De Andrè. La sua carriera inizia nel 2007 quando entra nel Grande Fratello e con la sua simpatia e la sua spontaneità viene apprezzata subito da Barbara D’Urso che la chiama spesso in trasmissione da lei come commentatrice.

Foto Guendalina Canessa senza veli su Instagram

Ora Guendalina Canessa ha pubblicato su Instagram qualche settimana fa una foto che ha lasciato i fan a bocca aperta perché sebbene la Canessa sia di schiena si vede più di quanto non si dovrebbe in questo scatto. Infatti fan se ne sono accorti: la Canessa è seduta per fare la pubblicità ad un tappetino per massaggi e indossa soltanto un asciugamano che copre giusto il lato b ma lascia scoperta la schiena e soprattutto si intravede il seno. I fan sono impazziti e alcuni sono anche scivolati in commenti più o meno volgari distraendosi assolutamente da quello che era lo scopo della foto ossia pubblicizzare il set per massaggi. In molti nei commenti si sono infatti candidati per spalmarle la crema sulla schiena e altri invece hanno omaggiato quello che si intravede del suo prosperoso davanzale.

Per rimanere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo, per tutte le news e le indiscrezione clicca qui!