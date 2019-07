Valeria Bigella e Antonio Moriconi, flirt in corso? L’ex concorrente di Temptation Island chiarisce la sua situazione sentimentale

Voci bollenti hanno accostato nelle ultime ore due protagonisti della tv e del web: Valeria Bigella e Antonio Moriconi. Lei, come molti ricorderanno, reduce da una passata edizione di Temptation Island, lui fresco di corteggiamento a Uomini e Donne. Valeria, che dopo la fine della storia con Alessio, sui social è super attiva. Oltre a prestarsi come testimonial di numerosi prodotti, sul suo profilo instagram racconta delle sue giornate, divisa tra allenamenti, shooting e momenti di svago. Antonio, invece, rivale in amore di Andrea Dal Corso che ha prevalso durante la scelta di Teresa Langella, mostra spesso scatti bollenti che stanno facendo impazzire il web. Due bellezze che potrebbero senza dubbio formare una delle coppie più calde dell’estate, ma è Valeria a commentare i rumors delle ultime ore.

Valeria Bigella e Antonio Moriconi stanno insieme? La bella sarda fa chiarezza su Instragram

Valeria Bigella e Antonio Moriconi sono una coppia? Qualche indiscrezione ha lasciato credere che così fosse. Dopo le voci sulla presunta relazione con un altro volto noto di Uomini e Donne, la Bigella è rientrata da Ibiza e ha voluto raccontare attraverso le sue Instagram Stories della sua vita sentimentale. I numerosi flirt e fidanzati attribuitigli nell’ultimo periodo hanno mandato in incandescenza Valeria, che si dice stufa di essere sempre al centro di notizie e voci che non la riguardano. Nessuna storia, nessun amore in corso. La Bigella, che spesso ha tenuto per sé reazioni e commenti, stavolta ci tiene a precisare che qualora dovesse arrivare un nuovo amore sarà lei stessa a tenere aggiornati i suoi follower. Nessun flirt la vedrebbe coinvolta nell’ultimo periodo, anche perché, come lei stesso ribadisce, è una ragazza di cuore, non abituata a lasciarsi andare a storie con facilità. Argomento chiuso, per ora, nella speranza che l’ex concorrente di Temptation Island possa trovare presto un nuovo amore che la renda felice.

