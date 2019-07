Come funziona Catawiki: Cosa vendere, Aste, Offerte, Pagamento sulla piattaforma di aste online per mettere in vendita o comprare oggetti da collezione.

Catawiki è una piattaforma online che funziona tramite un sistema ad asta. A differenza di altri siti, le aste Catawiki comprendono i prodotti possono essere sia venduti che comprati.

La particolarità di Catawiki è data dalla possibilità di trovare articoli esclusivi, oggetti di antiquariato, prodotti e collezioni esclusivi o ad edizioni limitate.

La piattaforma è moderata da amministratori ed esperti che verificano gli oggetti offerti prima che questi vengano messi a disposizione del pubblico

Potrebbe interessarti anche:

Come funziona Catawiki: Cosa vendere, Aste, Offerte

Su Catawiki troverai oltre 70 categorie di aste che comprendono oggetti come moto, orologi, oggetti di antiquariato, gioielli, libri, fumetti, pietre preziose e addirittura barche.

Si possono trovare anche monete da collezione o francobolli, opere d’arte ed anche auto d’epoca.

Per partecipare ad un’asta è necessario creare gratuitamente il proprio account, compilando il form che si trova sul sito inserendo i campi richiesti, o utilizzando il proprio account Google o Facebook.

Con l’iscrizione dovrai inserire il tuo lotto la cui idoneità verrà valutata da esperti che potranno accettare o rifiutare uno specifico prodotto.

Una volta accettato, il tuo lotto verrà inserito nell’apposita categoria e sarà raggruppato in aste da 50 lotti che iniziano e finiscono tutte insieme.

Fai l’offerta sui tuoi lotti preferiti a partire da 1€.

Quando fai un’offerta su un lotto, la barra laterale nella pagina del lotto si colorerà di verde. Se qualcuno fa un’offerta più alta, riceverai una notifica e la stessa sezione si colorerà di rosso. Ogni offerta fatta è vincolante. Se al termine dell’asta la tua offerta è quella vincente, riceverai un’e-mail di conferma.

Catawiki pagamento

Trattandosi di oggetti di seconda mano non viene applicata l’IVA ma esiste un costo di commissione d’asta per ogni oggetto aggiudicato.

La piattaforma offre un sistema di pagamento molto sicuro, l’acquirente dell’asta paga direttamente a Catawiki e solo dopo aver ricevuto il denaro, viene chiesto a chi vende di spedire l’articolo dell’asta.

Al momento la piattaforma accetta solamente pagamenti tramite bonifico o carta di credito. Pagamenti tramite Paypal non sono al momento disponibili.

Le spese di spedizione in base al prodotto e al Paese dove avviene la spedizione. Tuttavia questi costi sono trasparenti ed indicati nella pagina dell’oggetto in vendita. Eventuali dazi doganali o tasse di importazione per particolari oggetti provenienti da Stati soggetti ad ulteriori costi.

Per altre notizie e curiosità come questa, clicca qui!